彰化縣某國中女校長，遭爆料去年底校慶運動會時，與家長委員和地方仕紳聚餐，疑盛情難卻而在席間被勸了3杯純的威士忌，她返校後不勝酒力，爛醉如泥倒臥辦公室，更不斷哭鬧咆嘯，失態窘況被老師偷拍檢舉，更傳出督學也同在餐桌上，彰化縣教育處則將祭出考績處分。

縣議員賴清美指出，該位校長平時認真辦學，但去年校慶運動會的中午，家長會和地方仕紳邀請她吃飯，女校長原本不想去，盛情難卻下才赴宴，又因遲到而被起鬨罰酒，在短時間內連喝3杯純的威士忌，此後又不斷被灌酒，被送回學校時已明顯站立不穩。

其他老師看見校長不勝酒力，拿來厚紙板和枕頭讓她躺下休息，但女校長酒醉後疑似哭鬧咆嘯，有老師將其醜態拍下後檢舉，還列出18條罪狀，去年底聯名狀告教育部。

教育部國教屬證實接獲檢舉，但基於地方自治原則，全案移交彰化縣政府，彰化教育處則回應，18條罪狀中，部分是校長個人言行，部分則是處理學校行政事務的溝通協調不周全，校長的言行舉止及督學也在席間應酬都在調查中，將移請校長成績考核委員會審議。

賴清美則幫該名老師緩頰，表示喝酒失態故不足取，但為了社交應酬，應該體諒女校長也有很為難的時候，尤其勸酒文化更要引以為戒。失態被偷拍、檢舉，如今又扯出了逼退職辭說的羅生門，引起議論紛紛，是純粹喝到失態被看不下去拍錄，還是另有陰謀。

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(中時新聞網)