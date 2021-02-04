日本股市在晶片相關類股領跌下，午盤若維持如此弱勢，日經將很難再連四日收紅。不過，振奮市場的是，身兼電子與媒體巨擘索尼（Sony），因為第三季業績表現優異，故一度漲幅超過9％。日經225指數早盤收28,516點，下跌130.5點，跌幅0.46%。東證股價指數早盤暫收1,872.32點，上漲1.23點，漲幅0.07%。

晶片相關股價現疲態，愛德萬測試(Advantest)跌4.75％，勝高(Sumco)與東電化(TDK)也分別走跌4.18％和3.64％。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJMorgan Stanley Securities）表示，現在是利多出盡，晶片族群在業績發表前的股價已提前反應過大漲了。之前因疫情被大賣的運輸類股現在是上漲的，但態勢能維持多久還是個問號，因為目前疫情看似沒有任何減弱現象。

索尼（Sony）一度上漲9.45％，是日經表現最好的一檔，因為4日樂觀宣布全年財測可望調高。

運輸股出現跌深反彈，日本航空(Japan Airlines)與東海旅客鐵道(Central Japan Railway)分別上漲3.15％與1.49％。

因受業績佳激勵，野村控股（Nomura Holdings）表現搶眼，上漲5.24％，大和證券集團(Daiwa Securities Group)也漲3.7％。

同時，在川崎汽船（Kawasaki Kisen）上修獲利前景後，航運族群上漲4.74％，川崎運輸上漲7.14％，日本郵船（Nippon Yusen）上漲6.23％。

(時報資訊)