聯發科(2454)今日舉辦5G論壇分享會，暢談自家5G布局，聯發科自2019年年底發布第一顆5G SoC自今，已經將超過4500萬套產品推到市場，展望2021年，聯發科看好全球5G智慧機規模上看5億支，除智慧型手機外，聯發科在其他領域也會持續開枝散葉，今年也會持續有新的合作消息。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，聯發科所有的產品策略皆以消費者思維定義，考慮的不僅是手機銷售商的需求，更需要考慮終端使用者，以近期推出的旗艦產品天璣1200來說，聯發科就投入紮實的技術能量，瞄準電力續行、體驗優化以及AI多媒體上持續優化，旗艦晶片主打效能，故在高性能下如何維持「能效比」，找到性能和功耗的平衡，就是聯發科必須深入考慮的點，再者，AI多媒體體驗，要讓智慧型手機的表現像一個數位的單眼相機，就必須透過精細的AI演算，最後，就是在高效能下，如何維持電力續行，也就是DOU(Day of Use)，上述種種5G的技術都是過去5年，聯發科花了超過3000億元投資的成果。

聯發科在2019年底發表第一顆5G SoC，到目前為止，也就是約1年的時間，聯發科大力推廣5G產品，在各個價格帶積極推廣產品，已經將超過4500萬套產品推到市場，在全球5G位居重要角色，在全球逾100家營運商是聯發科的合作夥伴，也帶動聯發科去年營收達1000億美金，且根據研調機構數據顯示，去年第三季聯發科在全球5G晶片市佔率達31%，全球第一，也看好5G市場今年會持續快速成長，今年會有5億支的規模。

聯發科的5G除在手機應用上，也持續在其他領域產品開枝散葉，但目前仍多處於方興未艾，5G的普及可以解決寬頻建設最後一哩路問題，也帶動5G終端裝置需求，強化資料傳輸安全性，拓展企業應用領域，尤其現在疫情階段，更凸顯出寬頻的重要性，聯發科5G在CPE的新合作，預計上半年就會看到，另外，還有筆電、家用聯網等產品都會有合作，除此之外，聯發科5G也有車聯網相關產品，現在也和合作夥伴洽談合作機會。

(時報資訊)