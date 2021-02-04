港星任達華和名模琦琦的獨生女任晴佳（Ella）繼承了父母的星基因，才16歲不只外貌出眾、氣質清秀，身高180公分的她比例超好，有雙長達110公分的逆天長腿，被譽最被看好出道的星二代。最近琦琦受訪，透露女兒在英國寄宿學校念書時一度被撞歪鼻子，讓琦琦相當緊張，幸好Ella十分堅強，堅持不要父母來看她，成熟懂事令人心疼。

任晴佳近年常跟母親一起登上時尚雜誌，臉蛋和外型都相當引人注意，但任達華和琦琦沒打算讓女兒走演藝圈，前年任達華出席電影首映，已是演藝圈前輩的他深知拍電影辛苦，暫時不鼓勵女兒當演員，直說：「女孩挨餓熬夜不太好，家裡已經有一個我（拍電影）了，也私心希望她多點時間陪我」。

Ella有雙110公分長腿。（圖／翻攝自ellayamofficial IG）

琦琦後來受訪表示，將女兒身材養好的秘訣除了積極培養孩子喜歡運動，也會要求女兒睡眠時間，幾乎每晚9時就會將Ella趕去睡覺，「一暝大一吋」讓女兒越長越高。去年12月，任晴佳過16歲生日，可見轉大人的她穿上連身短洋裝、黑色長靴，好身材嶄露無遺。

Ella去年底過16歲生日。（圖／翻攝自任晴佳Ella微博）

據《東網》報導，琦琦分享過去將女兒送到英國住宿學校念書，自己閒著沒事就成立珠寶品牌扛下設計工作，她將女兒外貌生的漂亮，內心也十分成熟善良，回憶當時她將任晴佳送到學校離開後，不久接到女兒電話，原來Ella在學校打球，有個同學不小心撞歪了Ella鼻子，「她很少哭，那次竟哭著打給我」，幸好檢查後只有流血，鼻骨沒骨折，女兒還叫琦琦不用特別回來看她，令琦琦心痛又感概女兒真的長大了。

(中時新聞網)