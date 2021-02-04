近幾日社群軟體Clubhouse在台灣名人圈掀起一陣旋風，各界精英及明星紛紛加入，包含歌手周湯豪、婁峻碩、黃立成、網紅聖結石、白癡公主、魚乾、鐵牛、焦凡凡、國師唐綺陽等，其中周湯豪非常親民的大談近況及過往。

周湯豪於Clubhouse相當活躍(翻攝自Clubhouse)

著名歌手周湯豪昨日於Clubhouse相當活躍，除了與陳艾琳大談創業之路，分享要自己從行銷到產品都須自己把關，才會比較放心。另外也與其他聽眾分享自己是屬於較悶騷個性，身邊都會希望有起鬨的朋友，其中一位死黨目前在國外知名球鞋商品，與他也有深度關聯外，並開始大聊在美國年輕瘋狂生活。而後周湯豪也聽，房間聽眾聊到GOOGLE台灣總部供餐相當不錯，甚至一度因為網紅聖結石拍攝影片後，曾讓民眾直接前往101大樓，致電到GOOGLE想上樓預約兩位用餐，讓大家哭笑不得。而周湯豪則回應本身並未去過，也受到身為該GOOGLE員工聽眾邀請，待疫情過後能夠邀請周湯豪前來，最後在深夜國師唐綺陽加入開聊天室與大家互動後，又掀起一番熱烈討論，可說是越夜越美麗。

但目前這款Clubhouse屬於較封閉社群軟體，如果想要參與的粉絲，可能會相對擁有高門檻較難進入。因為此APP僅開放蘋果手機更新至ios13以上者才能安裝，且下載完APP後，必須要有邀請碼才能加入。且因為一般新人成功加入後，僅有兩次邀請朋友機會，又加上Clubhouse擁有上下線機制，若被邀請人事後違規，將會影響當初發出邀請人帳號也受影響，故會增加其Clubhouse擴散難度，據說官方正在研發安卓系統，未來應該會越來越盛行。

(中時新聞網)