台中市警六分局協和派出所員警巡邏途中，接獲民眾報案稱客運轉運站內有名女子疑似失智，警方到場經警用電腦人臉辨識後確認其身分，通知其遠在台南的家人將其帶返家。

警方指出，1月30日13時30分協和派出所巡佐李文生、警員蘇原甲接獲民眾報案，稱於轄內轉運站內有名女子疑似失智，其表示自己從台南搭車北上，卻說不出目的地，站務員趁客運停靠臺中站時，通報警方處理。

員警詢問該名女子時，女子一直不停喃喃自語稱：「這裡不是我的家，我家不在這裡」，員警遂使用警用小電腦人臉辨識系統查出王姓女子(78年次)身分，並聯繫王女遠在台南的家人。

王女家人接獲警方電話非常訝異，表示王女早上獨自出門後就未返家，正想要尋求協助時，便接到尋獲的電話，王女家屬從臺南北上將其帶回家時，再三感謝警方熱心的協助。

警方提醒民眾，若家中有失智症或易走失之家人，應注意其動向避免因走失而發生憾事，並讓其配戴附有電話、姓名等資訊之手環，以便於走失後通知家人領回。新年將至，警方於110年加強重要節日安全維護工作期間，也會結合協勤民力，透過警民合作，讓民眾安心歡喜過新年。

(中時 )