桃機3航廈土建工程招標案日前傳出，因規格標有瑕疵而廢標。經桃園國際機場公司檢視、盤點後續作為後，今日將招標案重新上架「採購公報」，預計2月24日開資格標。由於招標流程要重走一遍，第一階段結束後，還有第二階段，完工時間勢必延宕。

三航廈主體工程去年第四度招標，第二階段規格標原本由「三星Samsung C＆T Corporation與榮工工程」團隊共同投標並通過審查，原定1月28日召開評選會議，卻被桃機公司發現，有評選委員是投標商工作團隊的一員，即便該名委員已經請辭，但桃機公司認為涉嫌違反《採購法》相關規定，因此決議廢標，並重新招標，評選委員已重新聘用，三星Samsung C＆T Corporation與榮工工程可再度投標。

桃機公司副總范孝倫說，招標案得再走一次，包括：第一階段資格標、第二階段規格標都得再走一次，希望能在3個月內完成。第一階段等標期，規定是20天，因此廠商投標截止日為2月24日上午10時，下午2時開標，當天即可確認哪家廠商符合資格。

第三航廈採分階段完工，預計2024年北登機廊廳先啟用，主航廈2025年試營運，南登機廊廳2026年初完工，在規格標廢標後，完工期只會往後延。

(中時 )