◎彰化女校長酒後失態 今鞠躬道歉遭調職

彰化縣爆出一間國中女校長喝酒失態，被錄影檢舉，掀起議論紛紛，校長去留問題也備受關注，女校長今天公開出面，深深一鞠躬向社會大眾道歉，表示「身為教育工作者這是很不好示範，深深感到懊悔和抱歉，對不起」。彰化縣教育局上午認為校長飲酒行為已影響校譽，調查期間將調回教育局。

◎竟敢發神明財 警破獲紫南宮假錢母

南投竹山鎮紫南宮每年依十二生肖製作招財錢母，名聞遐邇，竟有不肖詐騙集團，製作今年度假的牛年錢母，4日南投縣警察局逮捕林姓嫌犯4人，全案依詐欺罪，移送南投地檢署偵辦。

◎振興醫院換心活過30年 秀英創亞洲新紀錄

1991年，年僅23歲的秀英因嚴重心肌病變送院，到醫院門診時已經休克，醫師告知父親她需要換心，否則生命就會結束。在醫療技術不發達的年代，聽到換心，父親又震驚又難以置信，所幸手術成功，術後的她能正常生活，甚至還可以去潛水。至今，她已存活超過30年，創下亞洲存活最久紀錄。

◎少沃爾就不行 火箭遭雷霆中斷6連勝

沒想到火箭這波6連勝氣勢，竟因少了沃爾完全消失殆盡！由於面臨背靠背比賽，火箭總教練希拉斯選擇讓主控沃爾輪休，結果付出慘痛代價，前役才以136比106痛宰雷霆的火箭，4日竟然變成87比104慘敗收場，也無奈宣告6連勝中止。

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(中時新聞網)