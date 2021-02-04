旅遊與娛樂預訂平台KLOOK自2020年底推出客運巴士一站式預訂服務，2個月之間車票預訂已突破2萬人次，為將此服務擴及到更多使用族群，也看好LINE為匯流資源的行動入口之一，KLOOK今（4）日宣布強化與LINE在台灣的合作，於LINE旅遊首頁串接KLOOK客運預訂服務，LINE用戶即日起可一鍵搜尋國光與統聯客運全台超過60條的熱門旅遊路線，直接透過線上付款完成預訂。面對即將到來的春節連假高峰，可以更方便彈性的安排出遊行程，還能同時累積LINE POINTS點數與KLOOK積分，消費更加聰明划算。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「KLOOK自成立的第一天起便持續用創新科技，為旅客串起各種美好體驗與服務，跟LINE旨在拉近人與人、人與資訊及應用服務間距離的理念不謀而合，所以我們在去年啟動雙方合作，上架KLOOK的商品至LINE旅遊，包括各式熱門票券、體驗、美食、酒店住宿等；後續幾次在LINE旅遊官方帳號的直播導購合作更創下收看人次超過20萬、進單量為直播前4倍的銷售佳績；我們也逐步加深與LINE的合作，希望透過更完整的技術串接，將客運一站式預訂的流暢體驗和更多服務延伸至LINE旅遊平台上，方便更多以行動使用為主的旅客。」

KLOOK宣布強化與LINE在台灣的合作，於LINE旅遊首頁串接KLOOK客運預訂服務，即日起LINE用戶可一鍵搜尋並預訂超過60條客運巴士路線。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

LINE用戶如果想要查詢客運車次，只需要進入LINE旅遊首頁點擊「台灣客運」按鈕，便能直接跳轉至KLOOK「台灣客運巴士」頁面，用戶只需要輸入出發和抵達的城市或地點、選擇出發日期，就能一覽所有班次資訊，包含乘車和到站時間、費用、行經路線等，用戶選定要搭乘的班次後，僅需預選座位、填妥取票人資訊、線上付款就能完成車票預訂，還能預存多筆常用取票人資訊；熱門連假車票預購也會同步和國光或統聯客運官方同步開賣，線上搶票更便利；而只要透過LINE旅遊進入客運一站式預訂服務，不論是用信用卡或其他支付方式，除了信用卡本身優惠外，還能同步累積LINE POINTS點數和KLOOK積分。

除了串接客運即時預訂功能，KLOOK先前上線的一站式租車服務也將於今年三月在LINE旅遊推出，用戶從LINE旅遊首頁進入找到KLOOK租車 ，只需選擇取車地點、用車需求的時間段，便能直接搜尋所有符合條件的車輛方案，車型、價格、優惠、品牌、座位數、租車公司品牌等細節也能一覽無遺，合作廠商遍及全台，就連消費者特別在意的「保險範圍」、「滿油取還車」、「無限里程等服務」等也能納入篩選條件，方便用戶查找；確認適合的方案後，用戶也能直接透過線上付款完成預訂，降低整體預訂所需的時間。

為歡慶KLOOK與LINE雙方擴大合作，2月1日至28日透過LINE旅遊購買KLOOK相關商品，享有LINE POINTS回饋3%；另外KLOOK從去年即推出的3天KLOOK Time專屬優惠活動，每個月都創下驚人的銷售佳績，2月份更直接加碼LINE POINTS回饋從原本的2%增加至5%，春節假期或228連假與親朋好友出遊相聚，不要錯過這個聰明消費的機會！

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