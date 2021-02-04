大陸人氣女星楊冪與港星劉愷威有過一段5年婚姻，小倆口在2018年底宣布離婚，6歲女兒「小糯米」則留在香港，由男方父母照顧，而劉愷威的父親、香港資深男星劉丹昨（3日）出席戲劇活動，當他被問到無緣媳婦楊冪的過節行程時，劉丹則都閉口不談。

劉丹昨出席電視劇《愛·回家之開心速遞》記者會，劉丹表示，今年因為疫情關係不會有團拜活動，不過，劉丹接著則提到，兒子劉愷威已完成工作、返回香港隔離，春節期間就可以一家團圓了。

77歲劉丹寵孫女是眾所皆知，他也開心向媒體分享，每年包給小糯米的紅包，都比包給兒子劉愷威的還要多，但當媒體問到楊冪時，劉丹則表示：「不知道」，至於楊冪和小糯米是否會一起過年，劉丹不想回答，只說：「下一個問題」，而媒體再追問母女平時是否會視訊，劉丹則立刻結束話題，反問媒體有沒有別的問題，並說：「沒有啊？那再見」。

楊冪和劉愷威離婚後，兩人感情各自精采，楊冪因與小3歲的魏大勛合作真人秀《明星大偵探》，楊冪因此還被爆和魏大勛談姊弟戀，儘管兩人屢被傳同框照、穿情侶鞋，但楊冪始終都沒有認戀情，並透過工作室發聲明駁斥，不滿已經嚴重侵害到名譽；而劉愷威曾與女星湯洛雯傳緋聞，不過這段緋聞隨著雙方出面駁斥，也就都不了了之。

(中時新聞網)