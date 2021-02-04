川普政府時代的司法部控告耶魯大學在申請入學過程中歧視亞裔及白人學生，不過拜登上任後，美國司法部3日宣布撤告，等同於扭轉川普政府時代的立場。

川普政府時代的司法部曾控告耶魯大學在招生過程中歧視亞裔、白人學生，讓這些學生更難獲得入學許可，不過拜登政府上台後推翻這個立場，美國司法部昨（3）日宣布撤訴。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、美媒CNBC報導，美國司法部昨日在一份聯邦地方法院的文件中宣布，撤銷司法部先前控告耶魯大學歧視亞裔、白人學生入學的訴訟。

司法部指出，撤訴是「基於所有能獲得的事實、狀況以及司法進展」，包含一件11月法院駁回哈佛大學類似案件的訴訟。

川普政府時代的司法部於2020年10月控告耶魯大學，指控這個常春藤名校偏好包括非裔、拉丁裔、東南亞裔族群在內的學生入學，指出學校基於種族而非其他方式來達成多元學生族群的目標，這種方式讓白人學生、亞裔學生更難申請入學。

亞裔美國人團體先前投訴，控訴耶魯大學在學生入學申請過程中歧視亞裔學生，隨後川普政府啟動對耶魯大學歧視案件的調查，並且在去年8月宣布耶魯大學違法。美國司法部當時指出，儘管聯邦最高法院支持接受政府補助的學校，在有限度的情況下以種族、族群作為入學許可的其中一個因素，不過耶魯大學在多個入學申請步驟中都使用種族作為依據，導致種族在申請者獲選的可能性上發揮很大的加乘作用。

現在美國司法部宣布撤訴，等同於推翻川普政府的立場，不過司法部也表示，針對耶魯大學的調查仍將繼續。

耶魯大學昨日表示對於撤訴的決定感到「高興」。不過維權律師、經營非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）的布魯姆（Edward Blum）對此表示「失望」，他說未來幾天組織將會再提告耶魯大學。

美國大學以族群、種族作為審核申請入學的其中一項依據是相當常見的狀況，目的是要促進校園、學生多元化，不過長久以來這項政策也備受爭議，川普政府任內特別檢視大學歧視的狀況，除了展開對耶魯大學的調查，也支持學生、家長另外對哈佛大學歧視亞裔學生的訴訟，不過哈佛大學的訴訟已在去年遭到駁回。

長久以來美國聯邦最高法院也傾向支持學校在有限度的狀況下以種族、族群作為批准學生入學的依據之一。

《華盛頓郵報》指出，根據聯邦政府的統計數據，目前耶魯大學的大學生中，白人學生總數佔40%，亞裔學生佔20%，拉丁裔學生佔14%，非裔學生佔8%，其他國家學生佔10%。

紐約州律師洛克（Robert Rock）評論，拜登政府決定撤銷對耶魯大學的訴訟已經明確指出拜登上任後的優先任務，他說拜登政府將會「比前任政府更保護、更推崇多樣性」，「我不認為川普政府認同這些價值觀。」

(中時新聞網)