春節又逢疫情緊，彰化縣春節期間醫療、長照服務不打烊，彰化縣31家醫院提供醫療服務；另8家醫院於春節期間及前後假日加開108診類流感特別資訊，共217家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所。並協調部立彰化醫院、秀傳紀念醫院，期間提供民眾新冠肺炎自費採檢。

今年春節假期長達7天，從2月10日至16日，因應春節年假期間彰化縣衛生局持續辦理縣民服務及緊急事件應變機制，動員人力局科室人力，因應居家檢疫、居家隔離民眾就醫、奔喪、探病、通報採檢、指揮中心專案或緊急事件需求人力，隨時機動調整。轄內11家社區採檢醫院持續進行社區監測通報採檢，主動監測疫情。。

至於，考量春節返國人潮，交通部機場防疫巴士預計增設彰化下車站，在彰化交流道旁，春節期間增設短期防疫計程車設置防疫計程車3台，衛生局提供專線電話窗口，以服務春節返國交通接送及就醫需求。

此外，彰化縣衛生局再次強調現，入境居家檢疫對象於家中限1人1戶，家中若有非居家檢疫者，無論有無獨立專用房間及衛浴設備可區隔，透天厝亦須1人1戶，仍須至防疫旅宿進行居家檢疫，衛生局持續提供民眾進線詢問服務，另春節期間除民政處居家關懷外，衛生局保健科、疾管科持續進行二線健康關懷。

(中時 )