市場研究機構Sensor Tower於4日公布最新數據顯示，2021年1月，全球收入最高的非遊戲類App是抖音海外版TikTok，總收入接近1.28億美元，是2020年同期收入的3.8倍。其中，TikTok收入大約有82％來自大陸的抖音，8％來自美國市場，還有2％來自土耳其。

另一方面，Sensor Tower於1日公布，2020年有37款大陸手遊在海外收入超過1億美元，其中，騰訊旗下PUGB MOBILE以10.6億美元年收入蟬聯大陸在海外最賺錢的手遊。

Sensor Tower數據顯示，2020年海外收入超過1億美元的大陸手遊，較2019年的25款多了12款。另據排行顯示，騰訊的PUGB MOBILE、莉莉絲的萬國覺醒、網易的荒野行動、動視暴雪和騰訊合作的使命召喚、趣加（FunPlus）的State of Survival，依序為2020年在海外最賺錢的大陸手遊排行前五名。

(工商 )