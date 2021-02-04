特殊學名藥大廠法德藥（4191）因抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片 （商品名：代思）、抗癲癇用藥左乙拉西坦緩釋片出貨穩定推進，1月營收6,232萬元，月增51％，年成長335％，再創單月歷史新高紀錄。伴隨中、美兩大市場占有率逐步拉升，今年營收看俏。

法德藥表示，喹硫平緩釋片、左乙拉西坦緩釋片以及長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）均處於量產初期的快速成長階段，隨著通路據點及通路採購量增加的雙重效果，預期今年營收仍是持續走高。

法德藥專注開發高技術門檻的困難學名藥與利基學名藥，產品上市後具有高度競爭力，有利快速提高市佔率。其中，法德藥喹硫平緩釋片2020年開始在中國大陸順利量產出貨，每個月的出貨量穩定成長，是營收大增的主要原因。

法德藥指出，公司取得50mg、150mg、200mg、300mg、400mg五個劑量的首仿藥證，產品線齊全，具有相當的競爭優勢，在陸續完成中國各省級行政區掛網公示後，通路布局已趨完整，有利於爭取更高的市佔率，2021年隨著通路據點及通路採購量增加，出貨量可望再大幅成長。

此外，美國市場方面，左乙拉西坦緩釋片出貨量穩定增加，對1月營收有明顯貢獻，後續可望穩定接單；美托洛爾緩釋片也將開始出貨，因有量產技術門檻，且在美國通路布局完整，預期今年即可取得一定的市占率，為營收維持高成長的重要動能。

法德藥強調，為因應未來藥品市場變遷的趨勢，法德藥將營運及研發總部設立在台灣台北，而GMP工廠設立於具有產業競爭力及未來市場潛力的中國廣東，構築高速發展根基，也形成競逐全球藥品市場的堅強後盾。

(工商 )