有20包重達20.8公斤毒品1個月後順著洋流漂流至新北市萬里區漁澳路岸邊，金山警分局日前借提3嫌，嫌犯坦承確定為同一批毒品。（金山警分局提供）

有20包重達20.8公斤毒品1個月後順著洋流漂流至新北市萬里區漁澳路岸邊，金山警分局日前借提3嫌，嫌犯坦承確定為同一批毒品。（金山警分局提供）

有20包重達20.8公斤毒品1個月後順著洋流漂流至新北市萬里區漁澳路岸邊，金山警分局日前借提3嫌，嫌犯坦承確定為同一批毒品。（金山警分局提供）

娛樂船翻覆查獲逾30億安毒 其中20公斤從屏東漂流至萬里

澎湖籍觀光娛樂船「日翔12號」去年4月涉嫌海上運毒，在巴士海峽翻覆遭檢警查獲761公斤安非他命毒品，市值破30億，豈料，其中有20包重達20.8公斤毒品1個月後順著洋流漂流至新北市萬里區漁澳路岸邊，金山警分局日前借提3嫌，嫌犯坦承確定為同一批毒品。

檢警調查，觀光娛樂船「日翔12號」去年4月涉嫌海上運毒，在巴士海峽翻覆，海巡趕緊出動拖回並搜出安非他命、K他命660包，陸續於屏東及高雄沿岸拾獲同包裝毒品59包，總計多達761公斤，市值破30億。

林姓民眾去年5月12日與3名友人至萬里區漁澳路釣魚，發現海面上飄浮著不明包裹，打撈上岸發現為簡體字印刷的「鐵觀音」，內為不明白色冰晶狀物體，民眾連忙將包裹送至金山警分局野柳派出所。

金山警分局獲報後立即成立專案小組，懷疑與海巡署及高雄市警方去年4月14日在屏東外海查獲「日翔12號」走私案有關，專案小組派員南下比對，印製字樣及位置均極為相似。

在經由毒品成分比對確實為同一批毒品，金山警分局去年12月借提3嫌，3嫌坦承為同一批毒品，另主要策劃走私犯嫌目前未到案，警方將持續追查，以求除惡務盡。

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(中時 )