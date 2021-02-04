戀愛中對另一半深情很正常，但如果已經不愛了，卻要裝出甜蜜的樣子，就很困難了。不過也有些人擁有這種「特殊能力」，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙子座、雙魚座、巨蟹座的男人明明不愛了，卻可以演出假裝深情的戲碼，偽裝能力堪稱一流。

▍1.雙子座：沒想好怎麼開口

雙子座是天生的表演家，是否要假裝深情，取決於他有沒有興趣，完全不需要質疑他的實力。感情走到了盡頭，雙子一般不會極力遮掩，他不怕承擔花心的罵名，但是會考慮如何讓對方更好接受，不希望因為分手而鬧得老死不相往來。所以在沒想好怎麼開口之前，他還是會繼續跟對方保持戀人關係，完全可以若無其事的假裝深情，就算已經不愛了，也不影響他繼續扮演完美戀人。

▍2.雙魚座：太過依賴無法割捨

愛情在雙魚的心裡分量很重，戀愛的時候很投入，會比較依賴對方，即使不愛了，那份依賴還在，很難輕易割捨。因為這份依賴和不捨，雙魚很難立刻和對方提出分手，他會給自己一些時間慢慢適應，在自己還沒適應之前會假裝深情。這樣的偽裝對雙魚來說並不難，他本身的確很依賴、不捨，和戀人繼續保持親密會讓他更有安全感。

▍3.巨蟹座：害怕背上渣男的罵名

巨蟹很敏感、脆弱，在感情裡缺乏勇氣，同時又擁有條件反射般的自我保護能力。即使兩個人沒有感情了，也不能立刻提出分手，他需要時間給自己勇氣，需要找到更合適的方式，不想背上渣男的名聲。在此期間，尤其是在外人面前，巨蟹會一直扮演深情男友。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)