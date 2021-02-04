孩童搭手扶梯，真的要多加留心安全，以免造成手扶梯「吃人」意外！湖南一名7歲小男孩，上月31日中午，在當地一間超市內搭乘手扶梯時，因為身上穿的羽絨衣被絞進手扶梯內卡住，造成這名孩童隨著手扶梯下行，一路到達底部被手扶梯活活「吃掉」，當場慘死。

據《華商報》報導，當地超市的攝影機拍到，這名7歲小男孩，疑似因為父母在超市附近上班，孩子想買零食，便獨自走進超市，搭乘下行的手扶梯去超市，但因為衣服不小心被卡進電梯裡，於是釀成這起「電梯吃人」的意外。

大陸一名7歲男孩，在超市被捲進手扶梯死亡。（圖／翻攝自華商報）

有知情人士透露，這起意外的發生，是因為男童羽絨衣過長，結果不小心一角捲進正在運行的手扶梯，導致羽絨衣的領子越勒越緊，男童最後就這樣被絞到窒息死亡。

有與男童家人熟識的當地村民對媒體表示，目前這家人正在給孩子料理後事，且事後村裡還發了簡訊，提醒大家在寒假和春節期間，注意小孩安全。而當地派出所則表示，這起意外暫時無法確定，是否是因為超市電梯故障所造成，整起案件還在調查中。

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(中時新聞網)