一名丈夫平時上晚班，白天下班後與妻子一起照顧孩子，日前妻子抱怨他在家中只會抽菸、不做家事、不顧孩子，甚至痛罵他「你是人嗎？」沒想到他為了消除怒氣，決定使用大絕招－匯給對方2萬元，妻子看到轉帳紀錄後態度果真大轉變，溫柔地對他說「乾爹，有什麼吩咐嗎？你的閨女（女兒）們就寢了。」有趣對話引發網友爆笑。

該丈夫在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他平常上夜班工作，早上在家中與妻子一起帶小孩，日前妻子對他抱怨，他白天下班後只顧抽菸、當心靈導師，完全不幫她分擔家務，妻子說「我還要洗三個小孩，還要餵奶、洗奶瓶，你是人嗎！」沒想到他接下來做出一舉動，讓妻子態度大轉變。

妻子原本抱怨丈夫不做家事、顧小孩，但看見對方傳出匯款2萬截圖，馬上態度大轉變。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該丈夫立刻透過網路銀行匯錢給妻子2萬元，並將匯款截圖給妻子看，對方看完後馬上態度180度大轉變，對他說「乾爹，有什麼吩咐嗎?你的閨女們就寢了」，他事後發文說，「親戚朋友常跟我說，別一直熬夜工作，老了你就知道，但他們不知道的是，我要的就是這一刻」。

妻子原本抱怨丈夫不做家事、顧小孩，但看見對方傳出匯款2萬截圖，馬上態度大轉變。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友則留言笑翻，「懂得安太歲」、「三個小孩、兩萬好像太少了」、「這生存之道太強」、「安太座往往比安太歲重要多了」、「所以給錢、安完太座繼續抽煙讓小孩吸二手菸？」「錢能治癒一切」、「別人的老公從不讓我失望」、「求生意志不錯，方式也很正確」、「非常可以，有錢好辦事」。

(中時新聞網)