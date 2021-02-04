友訊(2332)宣布，正式取得國際資安品牌Cyberbit台灣代理權，推出Cyberbit Range資安解決方案，強大的超仿真攻防演練模擬系統可讓跨領域的機構包含政府、金融、教育、企業等作為資安攻防模擬及訓練平台之用，提供全球領先的資安防禦技術，藉此培養專業防駭人才，打造強韌資安防護。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著網路應用越來越多元，各類型組織所面臨的網路威脅變得更加嚴峻與變化莫測。企業面對資安的態度應轉守為攻，以強化訓練、主動偵測、精準預測等策略，來面對日益倍增的資安威脅，藉機突破重圍並確實建構完整的資安防護機制。Cyberbit擁有全球領先的網路安全訓練及模擬系統，可真實模擬各種網路駭客攻擊情境、提升IT人員實戰技巧，透過規劃資安專業課程來訓練內部人員，進而培養解決威脅的操作技術。此次與Cyberbit的合作，期許協助企業抵禦網路駭客威脅，並提供技術領先的資安解決方案，讓客戶營運穩定成長。

隨著網路不斷變遷與革新，企業面臨越來越複雜的網路攻擊手法，網路資訊安全也成為企業經營的核心關鍵。在萬物連網的數位化時代，駭客攻擊和資安威脅不斷演化，回顧過去幾年，台灣也曾發生多起重大資安駭客攻擊事件，無論是資安漏洞、殭屍病毒攻擊或植入惡意程式皆讓各類型企業防不勝防，導致的經濟損失和商譽損壞難以估算。企業投放大量資源採購網路安全設備，但面對繁複的資安系統，培訓具備攻防實務、熟稔各式實戰技巧的資安人才更是企業迫切需求。

近年因應智慧製造、工業4.0的發展趨勢，從IT、OT到IoT的融合也成為諸多單位對於資安管理的一大挑戰，國際資安領導品牌Cyberbit具備開發與設計相關的尖端網路安全技術，瞄準這個發展趨勢，提供客戶從IT到OT完整資安解決方案，其所推出的Cyberbit Range攻防演練模擬系統能模擬各種網路攻擊情境，提升操作人員實戰技巧。Cyberbit在全球五大洲、20多個國家及地區皆已佈局Cyberbit資安產品的銷售推廣，並在北美、歐洲和亞洲建立子公司和支援中心。

友訊所代理的Cyberbit Range系統涵蓋數十種擬真網路安全方案，可做為企業內部SOC團隊的訓練平台和資安人才培訓中心，在遭受駭客網路攻擊前模擬各種級別、紅軍藍軍攻防、個人或團隊情境的網路攻擊，達到提升應變能力與資安意識等多重目標，為企業資安團隊帶來更有效的檢測與評估。

(時報資訊)