封關在即，台股今日回檔修正，上市櫃生醫族群挾著多樣題材逆勢揚升，高端疫苗(6547)傳出研發中的新冠疫苗有所斬獲，緊鎖漲停板135元，創新高價，成功匯聚多頭人氣，亨泰光(6747)今年營運展望樂觀，股價緊鎖漲停板181.5元，法德藥(4191)1月營收再創單月歷史新高，漲幅一度衝至7%左右，台康生技(6589)及晶碩(6491)等也紛紛跟進大漲，成為盤面上的熱門焦點。

高端疫苗(6547)傳出研發中的新冠疫苗有所斬獲外資已連續4日買超，股價跳空開高後，緊鎖漲停板135元，創新高價。高端疫苗新冠疫苗二期臨床需募集3700人施打，目前在台大醫院等11家醫院進行二期臨床試驗，目標在第二季提出緊急使用授權(EUA)申請上市，優先供應國內優先族群施打。

亨泰光在台灣角膜塑形片(又稱ok片)市佔率過半，目前亨泰營收有55%比重來自大陸，45%為台灣，由於學齡兒童或青少年近視防控所用的「夜戴型」角膜塑形片市場尚未滿足，仍具有成長性。亨泰已拿到大陸第2張第3類醫材的上市許可，有利開展大陸的銷售成績。今日股價開低後，盤中急拉，鎖在漲停板181.5元。

(時報資訊)