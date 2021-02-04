航太扣件廠豐達科(3004)受疫情影響，去年下半年連兩季虧損，去年稅後純益5983萬元，比前年高峰劇減約83%，每股純益1.14元，為近六年新低，
豐達科表示，去年受COVID-19疫情影響，全球航太市場受到嚴重衝擊，導致營收規模縮減，獲利下滑，目前全球疫情仍嚴峻，整體航太市況依舊不明朗，短期營運保守看待。
豐達科已公布2020年財報，因全球航空業嚴重受到新冠肺炎衝擊，公司去年營收17.04億元，年減約39%；毛利率約19.1%，年減11個百分點；稅後純益約0.6億元，年減83%，每股純益1.14元。
豐達科去年下半年連續兩季虧損；2020年第三季營收3.13億元，毛利率6.2%，淨損歸屬於母公司1172萬元，每股淨損0.22元。2020年第四季營收約3.44億元，季增9.7%、年減51.5%；毛利率12.3%，季增6.1個百分點、年減16.7個百分點；稅後淨損約0.16億元、每股淨損0.31元。
(時報資訊)
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