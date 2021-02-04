正值歐盟內部鬧新冠疫苗荒、甚至與英國大搶疫苗之際，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）表示，如果陸俄的疫苗能通過歐盟審核，德國會使用陸俄出產的疫苗；而法國疫苗推廣項目首席科學顧問費舍爾（Alain Fischer）教授也表示，如果任一疫苗品質良好，確定可安全地對抗新冠病毒，歐盟公衛主管機關就應該視為可使用，不應該對其出產地帶有偏見。

據英媒《衛報》報導，斯潘1日在與疫苗製造廠商商議如何應對當前德國疫苗短缺之前表示，任何疫苗只要安全和有效，能協助對抗疫情，不論產地出於何處都應該列入考量。報導指出，德國許多評論認為，這顯示了與英國之間赤裸裸地爭奪疫苗採購與投資後，德國正渴望找出疫苗荒的解決方案。

另外據路透社報導，當被問到匈牙利同意向大陸國藥集團（Sinopharm）以及俄羅斯購買其所生產的新冠疫苗時，費舍爾1月29日向BFM電視台表示，所有的疫苗都應該受到關注，「對於疫苗產地，我們不能擁有任何偏見；只要能證實疫苗安全、有效且品質良好，能夠符合歐盟標準，為什麼不用呢？它們只需要符合這些要求即可」。

而德國總理梅克爾（Angela Merkel）2日也向德國當地電視節目上表示，「歐盟對每一種疫苗持開放態度」，並指出接受大陸疫苗的塞爾維亞，接種速度更快，「我們一再表示，任何嘗試獲得歐盟許可的疫苗，我們都很歡迎」。另外梅克爾也表示，在看到俄羅斯「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗防護力達91.6%後，已向俄羅斯總統普丁討論疫苗一事。

目前歐盟藥品管理局至今已批准德國BioNTech和美國輝瑞合作、美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）等3款疫苗上市。

(中時新聞網)