伴隨台灣高齡化社會來臨，許多社福機構中的照護者與被照護者，同樣面臨老化的自然現象。分享企業社會關注能量，東生華製藥以傳遞「我們正走在改變的路上」精神，由過年前公司展開義賣，所有物資由同仁無償提供，更將義賣所得全數捐贈給全心照護心智與多重身心障礙朋友的敏道家園。

東生華製藥表示，公司是「以病患為中心」作為出發點，透過「雙引擎三軌並進」展開，以傳統製藥與創新醫療為主軸，創造專注提供需求未被滿足病患的醫療產品組合、致力新成分、特殊劑型、慢性病治療、基因檢測、癌症檢測、創新療法合作開發以及成為國際創新生技藥廠在亞洲新藥開發及行銷最佳合作夥伴，進致力提供全人類醫療前、中、後更卓越的健康服務。

東生華強調，今年選擇捐助敏道家園，無疑是為了提醒他們在醫療專業上的企業社會責任。敏道家園的推手是一位來自瑞士的蒲敏道神父，高齡百歲的他不忍看到許多爸爸、媽媽為身心障礙子女們的未來擔憂，毅然立下宏大心願：籌建一座大型終身教養服務機構，敏道家園最終於99年准予獨立立案，目前收容來自全台極重、重度、中度與輕度的心智、多重身心障礙朋友。院內包含健康照顧、多元休閒、作業活動、社區生活等終身教養服務。

(工商 )