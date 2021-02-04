全國最大面積、最多戶數的台南平實營區都更案，4日由國城建設與台南市政府簽約，將由國城建設攜手台南在地的府都建設，共同投資興建，南台灣房市雙強聯手，等於是品質的保證，而台南市政府也可「不花一毛錢」，即可無償取得180戶、市值大約20億元的市中心品質好宅，出租給年輕弱勢族群，此一都更開發模式創造公私合作的多贏結局，足以作為全台都更表率。

台南平實營區8,683坪都更案，2月4舉行簽約儀式，總部位於高雄的國城建設董事長蔡麗環與台南市長黃偉哲簽約，國城的合作廠商府都建設總經理陳健章等房產、金融界多人與會。

國城總裁洪平森指出，國城和府都聯手，將盡全力為台南打造一個品質社區和住宅，並且如期如質完工。

國城董事長特助洪士庭表示，該案將由國城建設攜手台南在地的府都建設，共同投資興建，南台灣房市雙強聯手，等於是品質的保證，而台南市政府也可「不花一毛錢」，即可無償取得180戶位於市中心的品質好宅，出租給年輕弱勢族群，此一都更開發模式創造公私合作的多贏結局，足以作為全台都更表率。

洪士庭指出，台南第一個權利變換的公辦都更案，國城建設取得最優申請人之後，為了把市中心的精華地，變成「年輕人都住得起」，卻又是有別於一般社會住宅的品質好宅，特別力邀台南在地的府都建設，加入投資興建團隊。

洪士庭表示，國城建設是高雄軟體科技園區開發商，也先後興建「賦格」與「定潮」豪宅，而府都建設「更是房子品質的保證」，相信南台灣的雙強聯手，定能為台南平實都更案，帶來截然不同的新氣象，更是台南市政府推動社會住宅的新榜樣。

他說，未來由國城建設與府都建設合作的平實都更案，初步規劃10餘棟、千餘戶的住宅，其中，將有180戶提供給台南市政府，作為社會住宅，出租給經濟相對弱勢的年輕族群，「讓他們可以花費比較少的錢，就可以住在市中心的好宅」。

洪士庭強調，未來的新社區，將是公設比低、生活機能完善的空間，社宅的其中一整層，特別規劃無障礙空間，讓行動不便者能夠擁有一個安全的居住和生活空間。

他說，平實都更案完工之後，也將因為住宅規劃有30坪、50坪、70坪、和90坪左右的住宅產品，將能滿足首購、換屋等不同族群的需求。

台南市長黃偉哲致詞指出，該案是中央、地方、以及民間企業合作的三贏範例，因為，平實營區基地就是「台南市蛋黃中的蛋黃」，公私合作之後，台南市政府不用花費20億元費用，就可取得180戶社會住宅，而且這些社宅不是位於天涯海角，而是在市中心精華區。

台南都發局長莊德樑表示，該案預定在簽約後1年，完成都更計劃，並在2022年動工，單獨一棟的社會住宅，將在2024年完工，全區工程預定2027年完工。

(工商 )