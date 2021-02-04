陸軍裝甲第564旅展現精良裝備。（林瑞益攝）

蔡英文總統（台上前排右二）4日到天山營區視察陸軍裝甲第564旅，觀看軍方表演擒拿術。（林瑞益攝）

蔡英文總統4日南下阿蓮區，視察陸軍裝甲第564旅，她在致詞時除肯定564旅對國家安全的貢獻外，她下達一個新年任務，請留守的官兵務必打電話回家，向家人拜年，能夠休假的官兵則要回家陪伴家人過年，她並請大家轉達祝福給家人。

蔡英文上午到天山營區視察564旅，軍方安排戰技操演與演練。蔡英文致詞時說，下周就是農曆春節，她感謝國軍為守護國家安全所做的貢獻與付出，陸軍裝甲第564旅不僅擔負大崗山雷達站的防護使命，也扛起岡山地區災害防救的使命，平常的戰訓準備相當辛苦。

上午阿蓮區的太陽很大，軍方人員揮汗演出，蔡英文肯定大家的戰技操演精彩，展現聯合作戰的絕佳默契。她說，有大家的守護，令她與國人感到安心。該旅除做好繁忙勤務外，還利用多餘時間，與公益組織共同行善，對社會安全網的循環帶來正向意義，非常值得肯定。

蔡英文表示，守護國家、照顧國人是國軍最重要的使命，希望大家繼續保持熱心公益的精神，讓我們的國家更好；有大家的守護，才能國防安全好過年。

(中時 )