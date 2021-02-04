拜登(Joe Biden)接任美國總統後，首場台美供應鏈合作論壇明(5)日登場，據消息指出，包括台積電、聯發科、聯電、旺宏、半導體協會等巨頭均會出席。但經濟部僅證實首場論壇會聚焦半導體，參與廠商仍在確認中，不便公布。另有消息指出，目前有台積電、半導體協會已確定出席。

近期車用半導體短缺，全球大部分汽車製造商都受波及，甚至屢次傳出請求台積電、聯電等晶圓代工大廠伸援手。但經濟部表示，除車用晶片外，也會聚焦半導體供應鏈整體合作，包括雙邊供應鏈重組與投資。

據ET Today報導，不便公布與會名單是由於多數半導體業者希望低調，要求官方暫時不要透露，。確定與會官員則包括我方經濟部長王美花與其他經濟部官員，美方有國務院助理次卿莫瑞(Matt Murray)、商務部代理助理副部長史帝芬斯(Richard Steffens)等。

去年11月台美已首度舉辦經濟繁榮夥伴對話，並簽署MOU(Memorandum of understanding，諒解備忘錄)，此次則是美國政權轉移後首場對話，由於美國國會近期聚焦半導體短缺恐影響經濟復甦，甚至因此致函白宮，上周三經濟部也因此邀廠商出席便當會共商此事，因此車用半導體恐仍會是這場論壇重點。

經濟部表示，在去年11月對話後，雙方已有共識讓台、美經濟官員能不受政權轉移影響，持續事務性溝通。在半導體後，各界預期下波主軸會是電動車，此外5G、醫療器材與防疫物資等。

(中時新聞網)