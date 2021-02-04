搶攻軌道經濟商機，台北天成大飯店即日起至2021年06月30日推出「鐵道樂遊台北」一泊二食住房專案，兩人成行週日至週五入住精緻雙人房或精緻雙床房一泊二食只要2,888元起(免一成服務費)，週六及連續假日入住每房只需加300元起，再享飯店餐飲(依房型預訂人數提供)早餐與晚餐由翠庭中餐廳精心設計港式點心套餐。

除了豐富的美饌佳餚外；「無三不成禮」使用本專案再加贈三項好禮：鐵道博物館門票(依房型預訂人數提供)與入住禮：天成文旅代言人比比家族紙牌乙個與台北天成飯店代言人嗚比胸章乙個 (每房贈乙份)，搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元，誠摯邀請大小朋友到台北玩，體驗鐵道歷史文化的多元與台北天成大飯店的美好服務。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「位於五鐵共構的台北天成大飯店，本次推出結合歷史文化與飯店餐飲的一泊二食專案，適合計畫到台北小旅行的旅客，搭配周邊鐵道博物館的漫步行，體驗北車文化，還有多項好禮，倘若搭配台北加碼GO補助專案，每人千元不到，預估專案可帶動業績提升1-2成左右。」

(中時 )