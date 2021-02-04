遠傳電信4日宣布，「遠傳心生活」App一站式的行動生活圈，即日起與三大超商合作寄杯兌換服務，未來也將陸續加入其他飲品，擴大寄杯服務的內容與場域。

農曆春節將至，遠傳心生活在2月底前推出10％遠傳幣加碼活動，以及新春加碼抽獎獎項，包含最新Apple手機、耳機及音箱、萬元紅包。

大年初一遠傳心生活推出整點限量回饋，指定時段在遠傳心生活APP購買指定商品，將享有加碼10％遠傳幣回饋。用戶可以持遠傳幣再至遠傳幣兌換區進行折抵兌換，遠傳幣兌換區提供低於市價4折商品優惠，除了年節主推的美食年菜、伴手禮，還有清潔家電、線上點燈等商品。

「天天1遠傳幣轉好禮，週週抽iPhone 12」活動也大方祭出新春加碼獎，2月5至2月11日指定期間內參與轉轉樂達10次，2月12日大年初一就有機會抽中Apple數位澎湃組，包含iPhone12 Pro、Air Pods Pro和Home Pod Mini。

2月10日至2月16日新春期間，遠傳心生活再加碼萬元紅包，天天轉好禮將新增價值12,000元的遠傳friDay購物折價券獎項，有機會將萬元紅包帶回家。此外，遠傳心生活打造Lucky Friday幸運星期五，2月將以不定期方式舉辦，只要1遠傳幣即可搶好康、兌優惠。

(工商 )