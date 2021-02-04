權狀沒遺失，房地產遭歹徒詐騙時有所聞！內政部5年前推出「地籍異動即時通服務」，去年增加通報項目，只要不動產被歹徒動手腳，手機就會收到地籍異動訊息或郵件，新竹縣民眾申請比例偏低，縣府呼籲民眾儘快申請這項即時通服務，用更智能作法保障個人財產。

地政處統計，新竹縣土地建物所有權人共計39萬2547人，申辦「地籍異動即時通服務」只有928人，比例很低僅500分之1點多。

地政處說明地籍異動即時通服務是免費的，主要是防止偽冒不動產抵押貸款或移轉情形，是保障房產權益的無形防火牆，效果勝過將權狀藏在銅牆鐵壁或保險箱中。

有不動產的民眾申請這項即時通服務後，若名下登記土地或建物的所有權利，被申請「拍賣、買賣、贈與、信託、抵押權設定及書狀補給登記案件」等，政政機關在辦理「收件」、「異動完成」時，系統會分別以手機簡訊或電子郵件方式，主動通知民眾地籍異動情形，讓民眾即時掌握不動產權利異動的資訊。

地政處表示，針對現今許多不法集團偽冒他人債權文件及身分申請法院調解，並持法院所核發調解筆錄申辦移轉登記，去年5月起再擴增「判決移轉、調解移轉及和解移轉」等三種登記原因納入通知範圍，進而能更完備保障民眾的產權。

地政處指出，民眾可到就近的地政事務所，臨櫃辦理或併同土地登記案件隨案申請這項即時通服務，或利用自然人憑證、工商憑證至內政部地政司地政線上申辦系統線上申請，讓自己的不動產安全多一分保障！

(中時 )