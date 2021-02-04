電子商務公司eBay上季業績與本季展望遠超出市場預期，並表示在新冠肺炎疫情引爆網購熱潮，使該公司在去年底節日購物旺季的營收與獲利雙雙超越市場預期後，eBay將在這場大流行病危機中變得「更強大」。

受此激勵，周三eBay盤後股價飆升近10%。

eBay公布去年第四季營收年增28%，為28.7億美元，遠優於市場預估的22.4億美元。經調整後每股盈餘為86美分，亦超出市場預期的每股盈餘83美分。

第四季交易處理金額年增21%，達到266億美元。活躍用戶數增加7%，達到1.85億個。

該公司預期今年首季營收介於29.4億～29.9億美元，遠優於市場預期的25.3億美元。每股盈餘估將介於1.03至1.08美元，亦超出市場預期的86美分。

eBay並宣布將季度股息提高13%，為每股18美分，另外將實施40億美元的庫藏股計畫。

這場全球公衛危機已迫使數百萬美國人必需居家防疫，帶動了eBay、亞馬遜與沃爾瑪線上業務等電商公司的網購訂單激增。

eBay執行長Jamie Iannone表示：「我們從這場大流行病走出來時，將比當初我們進入危機時更為強大。更新後的營運策略正持續為eBay帶來助益，該策略包括透過運動鞋與手錶等時尚產品吸引購物者、簡化付款功能，以及改善行動應用程式等」。

(時報資訊)