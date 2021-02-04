受全球半導體晶片短缺打擊的汽車製造商再添一家，美國通用汽車周三宣布，下周將減少4座組裝廠的產量。

通用汽車表示，自2月8日起整周，位於堪薩斯州費爾法克斯（Fairfax）、安大略省英格索爾（Ingersoll）以及墨西哥聖路易波托西（San Luis Potosi）的工廠將削減產量，而位於韓國仁川的富平2號廠在該周的產能也將減半。

受到影響的車款將包括Chevrolet Malibu轎車、Cadillac XT4休旅車、Chevy Equinox與Chevy Trax、GMC Terrain休旅車與Buick Encore小型跨界車。

通用未透露將失去多少產量，也未說明哪家供應商受到晶片短缺影響，僅表示公司的重點一直在於維持那些製造高利潤車輛工廠的生產，如全尺寸皮卡與休旅車，以及Chevrolet Corvette跑車。通用並表示，公司將盡可能彌補損失的產量。

通用汽車發言人David Barnas表示：「雖然我們已經採取緩解措施，但半導體短缺問題仍將影響通用在2021年的產量」，全球汽車產業的半導體供應仍然非常不穩定，我們的供應鏈組織正與我們的供應基地緊密合作，為滿足我們供應商的半導體要求尋找解決方案，並減輕對通用汽車的影響。

迄今晶片短缺問題已經導致福斯、福特、速霸陸（Subaru）、豐田、日產與飛雅特克萊斯勒等多家汽車製造商被迫削減汽車產量。因擔心這波晶片大缺貨將阻礙美國經濟復甦腳步，周二包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員康寧（John Cornyn）等15位參議員已聯署呼籲白宮與國會合作，解決正阻礙汽車生產的全球半導體短缺問題。他們在信中敦促白宮迅速實施《國防授權法》中有關半導體的規定，以促進半導體生產，並在未來鼓勵國內的半導體生產。

(時報資訊)