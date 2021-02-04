國內電動車產業快速發展，不少民眾選擇更環保的電動車代步，但最大困境是充電要花很長時間，工研院在經濟部技術處科技專案支持下，研發台灣首創的「具飛輪之微型電動車快充系統」，協助電動車6分鐘快速充電，將可強化台灣電動車產業競爭力，去年入圍全球百大科技研發獎。

工研院機械所彭明燦博士表示，市面上常見的鉛酸蓄電池與鋰電池，無法提供大功率充電，電動車充電需花2到3小時，無法滿足快速上路的需求，且電池有充電次數限制，因此希望研發快速充電技術，減少民眾花費大量時間排隊充電。

彭明燦說，團隊在研發初期注意到高速飛輪充電具有大功率操作及相對安全的特點，因此決定投入研發機械式高速飛輪充電，希望透過提高飛輪轉速，加快電動車的充電速度。

團隊開發出「具飛輪之微型電動車快充系統」，佔地面積小，攜帶方便，更利用飛輪進行機械能量與電能的轉換，提升功率密度數倍，能安全進行大功率（百kW等級以上）的充放電，減少電池因大功率充放電而易損壞的情形，具備電池使用壽命長的優勢。

更重要的是，能將超過1小時的充電時間大幅縮短為6分鐘，解決過去充電時間長的痛點，此外，系統搭載的高速慣性電池可以模組化，可適用於住宅車庫、商辦大樓、工廠、百貨商場及飯店等充電站提供快充服務，協助產業搶攻電動車商機。

彭明燦指出，「具飛輪之微型電動車快充系統」也適用於再生能源的儲能，從而提供像微電網的再生能源儲存、電池儲能櫃之安全電能緩衝、電能買賣等服務，提供更美好的電動車充電體驗。

(中時 )