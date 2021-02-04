桃園市欣興電子發生火警，冒出濃煙地點幾乎與去年火警時相同。（賴佑維攝）

桃園市龜山工業區欣興電子發生火警，濃煙直衝天際，民眾說，冒出濃煙地點與去年10月火警時幾乎相同。桃園市消防局派遣大量人車前往救援，目前已知回報無人受困，搶救中。

鄰近民眾說，冒出濃煙地點與去年10月底欣興火警時幾乎一樣，也很訝異，不解怎麼會再度起火。目前是休息時間，也有許多附近工廠民眾圍觀，龜山警方連忙派遣警力疏導交通。

去年10月28日下午3時02分，桃園市消防局接獲密集報案電話，指欣興電子發生火警，共調派106名消防員、42車趕往，到場發現46歲張姓及48歲陳姓女清潔工受困1樓廁所，以共生面罩救出2人，廠方在事後點名集合員工，總計疏散2837人。

據了解，去年的火警火勢疑從空調機房竄出，透過連通各樓的風管延燒，6層樓建物全受波及，延燒面積約3000平方公尺，當時消防員緊急封閉管線，避免火勢擴大。

但因廠區有大量化學物質，消防員灌救時，水柱沾染到酸性物質，再潑濺到消防員身上，7名消防員因此皮膚過敏送醫，但無大礙。

(中時 )