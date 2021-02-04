行政院會拍板，今年8月起調高育兒津貼，蔡英文總統今天表示，建立更友善的托育環境，能改善很多問題，她請家長們以及有考慮結婚生小孩的年輕朋友們放心，政府一定會做大家的「神隊友」，幫大家分攤，一起來養育台灣的下一代！

蔡英文在競選連任時提出「0到6歲國家養」政策，開出育兒津貼從「2500元翻倍到5000元」的支票，行政院會拍板，今年8月調整到3500元，明年8月調整到5000元。

蔡英文在臉書表示，建立更友善的托育環境，能改善很多問題。比如，年輕的家長可以減少負擔，放心去為了家庭打拚。或像是大家很關心的少子女化現象，也必須透過基礎的、扎實的托育政策，才能逐漸扭轉。

她說，這就是為什麼，我們花費許多力氣，盤點財政資源後，推出0到6歲國家跟你一起養的政策。「今天行政院宣布，今年8月開始，新的育兒補助措施就要正式上路了！」

蔡英文列舉各項新措施：2021年8月起：育兒津貼、托育補助，全部增加1000元！公立、非營利、準公共幼兒園每個月的學費減少1000元；2022年8月起，育兒津貼增加到每月5,000元，托育補助增加到每月最高8500元！公立、非營利、準公共幼兒園每月學費再減少500元。

蔡英文表示，也就是說，未來家長們可以領到的育兒津貼，將在兩年內，加碼成兩倍。如果選擇讓孩子到公共化或準公共化的托育機構、幼兒園，費用也都會越來越低。同時，我們增加3000班公共化幼兒園的目標，也已經達成超過一半了，代表名額會越來越多。

她請家長們以及有考慮結婚生小孩的年輕朋友們放心，政府一定會做大家的「神隊友」，幫大家分攤，一起來養育台灣的下一代！「福利加碼好過年」。

(中時 )