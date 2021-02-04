針對台北市政府今(4)日正式宣布，2021年起將連續三年對台北市民恢復提供新購電動機車補助。SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程認為，台北市長柯文哲多次強調，要大力推廣電動公車與電動機車，顯示柯市長瞭解到「運具電動化」是全球的潮流與趨勢，這是市民之福。

郭錦程表示，非常感謝台北市在六都中拔得頭籌，率先宣布台北市民直接新購電動機車將享有4千元的補助，汰購電動機車的台北市民更可以取得9千元的補助。也就是說台北市民新購電動機車共可取得11,000元補助，汰購電動機車共可取得19,000元補助（詳見表一）。

2021台北市電動機車（重型）補助金額/製表：SMAT台灣智慧移動產業協會/資料來源：台北市政府、工業局、環保署

也由於上述這些加碼補助金額，都僅限於購買電動機車，顯示從中央到地方政府，都高度認同電動運具能夠帶來環境改善的效果，透過補助民眾的友善政策，希望一舉達成照顧民眾健康、發展智慧城市及台灣環境永續等三大目標，這也是全國民眾之福。

從中央到地方政府，都高度認同電動運具能夠帶來環境改善的效果。(圖/中時新聞資料庫)

郭錦程指出，台北市政府這次最大的創舉是，一口氣公布未來三年的電動機車補助方案，同時訂出2030年台北市電動機車占比要突破30%的目標，不但具備政策穩定性，更是有魄力的前瞻作為，相信一定可以大幅改善台北市的空氣品質。

台北市電動機車占比要突破30%的目標，不但具備政策穩定性，更是有魄力的前瞻作為，相信一定可以大幅改善台北市的空氣品質。(圖/中時新聞資料庫)

依據交通部公路總局資料顯示，目前全台灣六都當中，累積下來的電動機車登記總數或是電動機車占比，都由桃園市奪冠（詳見表二）；但若進一步關注2020年的電動機車領牌數，新領牌電動機車數量改由新北市以16,953輛拔得頭籌，台中市則以766輛之差居次，桃園市落居第四（詳見表三）。

六都電動機車累計掛牌總數比較表 /製表：SMAT台灣智慧移動產業協會 /資料來源：交通部公路總局

2020年六都電動機車新領牌總數比較表/製表：SMAT台灣智慧移動產業協會/資料來源：交通部公路總局

在台北市電動機車補助方案出爐後，未來六都的電動機車占比，可能也會成為首長政績的另一項評比標準。因此郭錦程呼籲尚未公布補助方案的地方政府，亦能持續提供長期且穩定的政策誘因，不論是補助民眾購車、劃設空氣品質維護區、提供電動運具停車優惠、鼓勵設置充換電站等方式，全方位打造有利電動運具發展的友善環境。

(中時新聞網)