一名女大生分享，就讀小學的妹妹平日不愛看書，在書店中，突然發現妹妹很專注的在看書，仔細一看才發現書名斗大寫著《我想換媽媽》，令她傻眼直呼「該跟媽媽說嗎？」不少網友看了之後，也紛紛大笑表示「下次就會看到妹妹看《我想換姐姐》的書」了。

該名女大生2日於論壇《Dcard》分享，就讀小學六年級的妹妹，平常並沒有閱讀的習慣，看到書就像看到病毒一般，瞬間閃躲。日前她和妹妹一同前往書店時，竟發現妹妹安靜地坐在閱讀區看書，當下她立刻想用手機將這歷史性的一刻拍下，但仔細一看才發現不對勁，妹妹手中的書名竟是《我想換媽媽》，令她當場傻眼，「咦....？該跟媽媽回報她的狀況嗎...？」

妹妹看的書名為《我想換媽媽》，令女大生傻眼，猶豫是否要跟回報媽媽。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看了她的分享後，紛紛搞笑表示，說不定媽媽正在某處看《我想換女兒》、爸爸在看《我想換老婆》，但那個並不是書，而是離婚協議書；其他網友更表示，原PO若是回報媽媽，說不定下次看的書就變成《我想換姐姐》，令原PO哭笑不得「我家感情是多差」。

不過，也有一名女大生回應，認為原PO應該要關心一下妹妹，不要果斷認定妹妹討厭媽媽，以不尷尬的方式從旁拐彎問一下狀況，或許妹妹真的只是很單純想看書也不一定，有時候書名與內容不一定一致，也有可能是學校朋友推薦妹妹這本書很好看，總之不管如何，適當的關心家人是好的。

(中時新聞網)