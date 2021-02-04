IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)去年10月底發生火災的山鶯廠，今（4）日驚傳再遭祝融，網友張貼照片及影片顯示廠房冒出熊熊濃煙。據傳為先前失火的S1廠再度失火，確切原因及整體狀況仍不明確，公司尚未對此做出回應。

不過，受此消息衝擊，早盤股價在平盤附近震盪的欣興，午盤後賣壓湧現、急跌7.3％至80元，迄今維持逾2％跌幅。

欣興2020年12月自結合併營收73.91億元，月增1.97％、年增2.33％，改寫同期新高。去年第四季合併營收225.76億元，季減2.01％、年增0.02％，仍創同期新高、歷史第三高。累計去年全年合併營收878.92億元、年增6.49％，改寫歷史新高。

投顧法人先前預期，欣興本季ABF載板需求維持高檔、能見度達上半年，但其他產品能見度有限，加上山鶯廠火損影響暫難回復，其他廠區尚難完全支應，預期首季營收將季減5％，毛利率及獲利均將較去年第四季略降。

投顧法人指出，欣興山鶯廠火災影響晶片尺寸覆晶封裝（FCCSP）及部分打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板，建物及設備仍在評估中，預計至年底重進設備、明年才完全回復。同時，該廠原先折舊將到期，不利後續成本攤提。如今再傳祝融，恐進一步影響復原進度。

(時報資訊)