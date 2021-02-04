台北市長柯文哲日前爆料有人向他兜售新冠肺炎疫苗，因為柯不願透露來源，遭外界批評是故弄玄虛、炒聲量。台北市政府發言人陳智菡4日強調，確有兜售的事情，她痛批政論節目討論是企圖移轉疫苗迄今無法進台灣的焦點。

柯文哲日前預錄台北電台新春節目，透露有人向他兜售新冠肺炎疫苗，但他認為應交給中央統一處理，還說台灣2300萬人，給他10萬劑是在製造麻煩。

柯文哲這一番話，引發政論節目、名嘴討論，指柯是故弄玄虛、蹭聲量，甚至疫苗來源有可能是黑市。

對此，陳智菡表示，柯文哲日前接受訪談時提及有消息人士接洽，可代為取得疫苗是真有其事，柯文哲也立即明確回覆，關於疫苗採購，應全權交由指揮中心統一處理。

陳智菡說，這兩天有許多政論節目、名嘴討論時，以「故弄玄虛」、「黑市」、「蹭聲量」來形容，企圖移轉目前疫苗迄今無法進台灣的焦點，疫苗採購落後其他國家，實質影響國人權益，新聞報導、政論論事應就事論事，而非企圖轉移目標、模糊焦點。

(中時 )