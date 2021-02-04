陳美鳳近日錄《民視第一發發發》除夕特別節目，表演「埃及豔后 女帝天下」，秀場「百變黑貓」再現，即將演出八點檔描述歌廳秀故事的《黃金歲月》，她要讓觀眾回味秀場華麗風格，除夕夜直接原汁原味再現當年秀場風華，她表示：「以前參與過秀場最輝煌那一段，穿性感、穿少，我沒有太大問題，最重要是希望讓觀眾喜歡自己多變的造型。」

陳美鳳每次演出都是自己加碼置裝，主持百人大開場白色禮服以及舞蹈演出的玫瑰金亮片服裝都是請朋友在巴黎幫忙找的，付上高額運費空運回來，還邀請知名彩妝大師小凱老師來設計埃及豔后彩妝，專業造型師Tiger老師以及髮型大師魏伯儒打造頭飾配件，每一細節絲毫不馬虎。除此之外，她在舞蹈上最感謝鳳凰藝能一起演出的夥伴們，江俊翰、王凱、羅子惟、蔡力允、戰浩瑄、劉奕、紅毛、相博濤、車冠德、王瞳、李又汝、郭亞棠、賴芊合、顧子歆、李相林、方琦以及張怡庭。

陳美鳳埃及豔后扮相重現秀場風華。（民視提供）

陳美鳳笑說：「18位大陣仗要一起搭檔，很多人在拍八點檔、又要同時練舞，聚在一起真的不容易，光是江俊翰與王瞳練舞二次都不能到。」為此她還化身經紀人，直接去劇組協調通告，「很多舞蹈都靠大家，我定點擺姿勢，但大家要記複雜的走位跟舞序，全部的人團結合作一起，我也非常感謝他們負責最難的部份」。她也在演出後，特地宴請大家。

(中時 )