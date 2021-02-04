國內疫情升溫，現在搭乘大眾運輸工具雖然都要戴口罩，不過前後左右若有人一直咳嗽，還是會引起恐慌。一名網友反映，在客運上遇到狂咳嗽的乘客，讓他害怕，並喊了一句「感冒就不要搭公用車」，沒想到引起眾怒，被網友圍剿。

原PO昨天在臉書社團《爆怨公社》發文表示，在客運上遇到一名咳嗽狂擤鼻涕的，真是太嚇人了，「敏感時刻，感冒就不要搭公用車影響他人啊，是要嚇死誰，立馬坐到最後面位子」。

網友PO出客運上的座位。(圖/截自臉書 爆怨公社)

不料貼文一出，馬上引起眾多網友熱議，紛紛回應「有戴口罩就好吧， 誰規定感冒不能搭大眾運輸」、「這麼容易被驚嚇，生活是不是活得很不開心」、「我覺得你才是不要出門比較好，不然會一直嚇死」、「唯恐天下不亂之人」、「做什麼事剛剛好就可以，不用反應過度，人都會生病」、「你坐在最後面也沒用啊！」

還有人說「台灣人很多遇到塵蟎，或是空氣品質比較糟糕的地方就會這樣」「我也從小就鼻子過敏，時不時都會打噴嚏或鼻子不舒服，所以我不就這輩子都要宅在家？」、「過敏兒已經夠可憐了，我們也不願意」、「過敏不能搭車，不然你是要他走路回家是不是？」

不少網友都認同不要獵巫，除非發燒，如果只是一般感冒，而且有乖乖戴口罩，憑什麼不准人家搭車？你擔心的話可以不要搭，況且你怎麼知道人家不是過敏，「不要咳個嗽就已為得了絕症一樣，如果今天是你過敏也被這樣講，你做何感想呢？」、「除非是符合政府規定要隔離或是自主管理的條件，否則大家都能搭大眾運輸工具好嗎？你會怕今年就不要出門」。

乘客上車未戴口罩 司機無私送被讚爆

(中時新聞網)