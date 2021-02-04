Zoom 今(4)日宣布推出全新 Zoom Rooms 功能。全新功能將幫助企業重新回到辦公室，並支持隨時隨地遠距工作的新模式。隨著企業及員工越來越能接受以更多不同場所作為工作空間，傳統的工作場所也進而演變且不再受侷限，無論是辦公室、共享空間、遠端地點，或甚至是家中，Zoom 的平台使企業能夠將員工的健康與安全置於其首要考量。

Zoom - Re-Entering the Office

為了確保每位員工及客戶的安全，企業首先面臨解決員工在工作場所前三大擔憂的課題，包含辦公室內同事生病仍來上班、過於擁擠的工作場所以及良好的通風。

Wainhouse Research 資深分析師 Craig Durr 表示：｢ 辦公室不斷變化，超過80％遠距工作的員工表示，他們一旦返回辦公室，希望至少仍有 50％ 或甚至更多的工作能在遠端完成。要做到這點，員工必須擁有健康且安全的會議室體驗，以滿足當今新興企業混合式工作模式之需求。｣

Zoom 產品長 Oded Gal 表示： ｢員工是每個企業的核心，確保他們的安全、彼此關係緊密聯繫、並維持高生產力是企業的首要任務。隨著全球企業計畫重新開放企業、教育機構、醫療機構和政府部門，我們致力於在整個平台上創新，以滿足各界的需求。｣

根據波士頓諮詢公司 (BCG) 針對 12,000 名專業人員的調查中指出，60％的員工表示他們希望在工作地點和時間上保持靈活性。隨著混合工作模式的日益普及，Zoom 爲滿足當今客戶的需求，並放眼未來，預先為未來可能的需求進行計劃。不論是在會議接待處進行虛擬報到、或甚至在與會者進入會議室之前傳達安全協議，顯示有關會議室安全性及容納人數的詳細資訊。

爲計畫重回工作場所並實現混合式工作模式的Zoom創新功能包含：

（1）將Zoom Room與行動裝置配對：用戶可以使用 iOS 或 Android 系統的用戶端與 Zoom Room 配對，可直接參加 Zoom Room 上的會議，並且在會議期間，遠端客戶端會自動置於伴侶模式 ( companion mode )。使用行動裝置上的 Zoom Rooms Controller 應用程式，用戶有額外的會議室控制權限，包括啟動會議、加入會議、以及完整的影音及參與者控制的權限，確保個人用戶能透過其行動裝置控制會議室，無須接觸會議室內共享的控制器。

Zoom Room與行動裝置配對。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

(2)查看即時人數統計數據：Zoom 儀表板上及排程顯示透過支援的攝影機可以 即時顯示會議室中人數，以確保符合維持社交距離的規定，會議空間不至於過於擁擠。

查看即時人數統計數據。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

(3)監測會議室環境及空氣品質：Zoom Room 硬體設備中的 Neat Bar 包含一組先進的 Neat Sense功能，可協助監控會議室中的空氣品質、濕度、二氧化碳含量及揮發性有機化合物，確保室內人員的安全及健康。可以在 Zoom 儀表板、Zoom Rooms 控制器和排程顯示上查看環境數據，以獲取有關會議室安全性的即時反饋。

監測會議室環境及空氣品質。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

(4)虛擬接待人員 / Kiosk 模式：透過我們全新的虛擬接待人員 / Kiosk 模式，為客戶提供零接觸的接待體驗。只需在 Zoom Rooms 觸控裝置上的起始畫面自訂 ｢ 開始會議 ｣ 按鈕，即可讓接待員聯繫訪客，並安全地向他們打招呼。所有 Zoom Rooms 觸控板 的裝置均提供 Zoom Rooms Kiosk 模式。

虛擬接待人員 Kiosk 模式。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

(5)從Zoom Rooms 觸控版上控制共享螢幕： Zoom Rooms 觸控板用戶可以直接從 Zoom Rooms 觸控裝置上控制當前共享其電腦螢幕人員的桌面，簡化協作。

從Zoom Rooms 觸控版上控制共享螢幕。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

(6)將虛擬白板發送至聊天室：用戶現在可將 Zoom Rooms 觸控版的虛擬白板發送至 Zoom 聊天室或透過電子郵件寄送。如果是個人 Zoom Room，也可以將其發送至聊天群組，此功能有助於會議室外的內容共享，並大幅度提高新型混合式勞動力的凝聚力。

(科技)