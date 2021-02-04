Zoom 今(4)日宣布推出全新 Zoom Rooms 功能。全新功能將幫助企業重新回到辦公室，並支持隨時隨地遠距工作的新模式。隨著企業及員工越來越能接受以更多不同場所作為工作空間，傳統的工作場所也進而演變且不再受侷限，無論是辦公室、共享空間、遠端地點，或甚至是家中，Zoom 的平台使企業能夠將員工的健康與安全置於其首要考量。
為了確保每位員工及客戶的安全，企業首先面臨解決員工在工作場所前三大擔憂的課題，包含辦公室內同事生病仍來上班、過於擁擠的工作場所以及良好的通風。
Wainhouse Research 資深分析師 Craig Durr 表示：｢ 辦公室不斷變化，超過80％遠距工作的員工表示，他們一旦返回辦公室，希望至少仍有 50％ 或甚至更多的工作能在遠端完成。要做到這點，員工必須擁有健康且安全的會議室體驗，以滿足當今新興企業混合式工作模式之需求。｣
Zoom 產品長 Oded Gal 表示： ｢員工是每個企業的核心，確保他們的安全、彼此關係緊密聯繫、並維持高生產力是企業的首要任務。隨著全球企業計畫重新開放企業、教育機構、醫療機構和政府部門，我們致力於在整個平台上創新，以滿足各界的需求。｣
根據波士頓諮詢公司 (BCG) 針對 12,000 名專業人員的調查中指出，60％的員工表示他們希望在工作地點和時間上保持靈活性。隨著混合工作模式的日益普及，Zoom 爲滿足當今客戶的需求，並放眼未來，預先為未來可能的需求進行計劃。不論是在會議接待處進行虛擬報到、或甚至在與會者進入會議室之前傳達安全協議，顯示有關會議室安全性及容納人數的詳細資訊。
爲計畫重回工作場所並實現混合式工作模式的Zoom創新功能包含：
（1）將Zoom Room與行動裝置配對：用戶可以使用 iOS 或 Android 系統的用戶端與 Zoom Room 配對，可直接參加 Zoom Room 上的會議，並且在會議期間，遠端客戶端會自動置於伴侶模式 ( companion mode )。使用行動裝置上的 Zoom Rooms Controller 應用程式，用戶有額外的會議室控制權限，包括啟動會議、加入會議、以及完整的影音及參與者控制的權限，確保個人用戶能透過其行動裝置控制會議室，無須接觸會議室內共享的控制器。
(2)查看即時人數統計數據：Zoom 儀表板上及排程顯示透過支援的攝影機可以 即時顯示會議室中人數，以確保符合維持社交距離的規定，會議空間不至於過於擁擠。
(3)監測會議室環境及空氣品質：Zoom Room 硬體設備中的 Neat Bar 包含一組先進的 Neat Sense功能，可協助監控會議室中的空氣品質、濕度、二氧化碳含量及揮發性有機化合物，確保室內人員的安全及健康。可以在 Zoom 儀表板、Zoom Rooms 控制器和排程顯示上查看環境數據，以獲取有關會議室安全性的即時反饋。
(4)虛擬接待人員 / Kiosk 模式：透過我們全新的虛擬接待人員 / Kiosk 模式，為客戶提供零接觸的接待體驗。只需在 Zoom Rooms 觸控裝置上的起始畫面自訂 ｢ 開始會議 ｣ 按鈕，即可讓接待員聯繫訪客，並安全地向他們打招呼。所有 Zoom Rooms 觸控板 的裝置均提供 Zoom Rooms Kiosk 模式。
(5)從Zoom Rooms 觸控版上控制共享螢幕： Zoom Rooms 觸控板用戶可以直接從 Zoom Rooms 觸控裝置上控制當前共享其電腦螢幕人員的桌面，簡化協作。
(6)將虛擬白板發送至聊天室：用戶現在可將 Zoom Rooms 觸控版的虛擬白板發送至 Zoom 聊天室或透過電子郵件寄送。如果是個人 Zoom Room，也可以將其發送至聊天群組，此功能有助於會議室外的內容共享，並大幅度提高新型混合式勞動力的凝聚力。
(科技)
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