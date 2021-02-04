民眾黨立委張其祿、綠委洪申翰及地球公民基金會今日召開記者會表示，高屏地區空汙問題，每到秋冬又更有感，呼籲環保署應檢討空污費 加嚴管制排放大戶，讓中南部民眾遠離霾害。

地球公民基金會副執行長王敏玲指出，環保署設在高屏的16個空品測站發現，高雄前金、復興、小港、大寮、林園站及屏東潮州、枋寮站等站，在今年1月居然沒有一天空品指標(AQI)可達綠燈，霾害嚴重到一整個月都不宜外出。

王敏玲表示，高雄自產的空污中，電力業與鋼鐵業是排放大戶，應儘速加嚴管制。民間原本期待「高雄市電力設施空氣污染物排放標準」今年開始實施，去年8月高雄市環保局已第2次送審，至今卻還在環保署審查。

洪申翰表示，以空污紅色警戒標準來看，比起4年前，已經有所改善。但是民眾對空氣品質的要求不會停留於此，環保署應當將「減少橘色警戒」設為目標，修改「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，以減少AQI值100以上（橘色警戒）情境為原則的強制減污措施。

張其祿指出，高屏空氣污染總量管制的2期計畫始終沒有進展，環保署應儘速檢討修正，同時空污費也需確實慎重考量是否調漲，尤其空污費在遠低於廠商投資防治設備的成本下，廠商勢必選擇持續繳費了事，而非投資改善老舊設備，空污問題需要政府重視來解決，不應讓民眾成為受害對象。

(中時 )