看好無人機應用日漸普及，目前是無人機最大通路商的聯強國際，繼2020年4月推出免費代客登記服務後，今年進一步與富邦產險合作，推出一般民眾(自然人)保額50萬的第三責任險，提供無人機使用者無後顧之憂的完善保障。

因應新科技應用的蓬勃發展，航空法遙控無人機專章自109年3月31日正式實施，迄今已有超過6.3萬架無人機完成登記，顯示國內空拍攝影玩家急速增加中；隨著更多新手加入，無人機操作安全與保障，亦受到大眾更多關注，但市面上幾乎沒有適合無人機投保的險種，對於操作人及一般民眾，都少了一層安全與保障。

為提高對玩家與民眾的保障，聯強4日宣布與富邦產險合作，規劃第一張針對無人機用戶的保單，凡購買聯強國際代理之指定無人機型(包括免登記的DJI Mini2機型)，在富邦產險登錄資料並核保後，因事故致第三人體傷、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任時，由富邦產險保險契約負賠償之責。

而且除了被保險人外，其配偶、子女及共同居住的親屬都享有保障；也就是無人機即使交由家人操作，不慎造成第三人的損傷，也都享有同樣的保障，可說是佛系保單。

在法人保險部份，目前無人機法人保險，每台無人機的保費接近2萬元，對於許多新創的空拍攝影公司來說，可說是一筆龐大負擔，一家小型公司五、六台空拍設備，光保險費一年就要花上十萬元。

聯強國際表示，與富邦產險推出專為中小型創作公司量身打造的任務型保費方案，採用出國加保旅遊平安險的觀念，只要在接受委託空拍任務時，再加保短期無人機保險，保費約只要一般的十分之一。

(工商 )