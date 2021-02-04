社群媒體應用程式Parler執行長馬澤（John Matze）今天表示，已遭董事會開除。Parler是美國保守派愛用的社群媒體，背後資助者是共和黨金主莫瑟（Rebekah Mercer）。

在福斯新聞（Fox News）率先披露後，馬澤向路透社證實這項消息，並表示他尚未獲得其他安排。

馬澤在給Parler員工的備忘錄中說：「2021年1月29日，莫瑟掌控的董事會決定立即解除我的執行長職務。我沒有參與這項決定。」

他告訴路透社，Parler目前有一個由李察遜（Matthew Richardson）與梅柯勒（Mark Meckler）組成的「執行委員會」。

無論是李察遜、梅柯勒、莫瑟還是Parler公司，都尚未回應置評請求。

美國國會1月6日發生暴動事件後，Parler遭批評在此之前放任川普支持者與右派激進分子發表煽動暴力言論。谷歌（Google）和蘋果（Apple）因此將Parler從應用程式商店下架，亞馬遜（Amazon）更停止供應網路服務。

2018年成立的Parler宣稱擁有超過1200萬名用戶，是一個以「言論自由」自居的社群平台，受到廣大不認同臉書（Facebook）和推特（Twitter）發文規範的美國保守派人士歡迎。

(中央社)