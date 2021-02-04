「台版富良野」成為北投最新假期熱門景點，大地溫泉酒店就推出「賞花專車」，免費接駁住房旅客一天三次前往三層崎公園欣賞花海，且附近還有貴子坑生態園區與步道，回程還可到北投市場品嘗巷弄小吃美食，有玩又有吃，增加不少旅行豐富度。

大地酒店的「慢活湯氛三天兩夜連住專案」，讓泡湯遊客可以更優惠的$13800加一成的價格入住兩晚，不必再來去匆匆，可以放鬆悠閒的享受溫泉假期，且只要使用連住專案訂房，除早餐外還加送一套雙人下午茶與一瓶紅酒，另也可使用北市府提供的台北加碼GO專案，額外再折抵1000元房費。

台北市工務局打造的「台版富良野」花海，已成功吸引遊客注意，工務局今年再加強造景，以白色銀葉菊、黃色孔雀草、紫色薰衣草、紅色的四季秋海棠，與紅色系的五彩石竹，沿著山丘分層種植成交錯分明的漂亮花毯，今年再新增鬱金香，計有3.5萬盆花卉佈置，成為北投另一個可供遊完拍照的打卡景點。

除26日整理完成再開放的三層崎公園之外，還有鄰近的士林平菁街「櫻花巷」、士林官邸公園春節花卉美景，也都成為北投新鮮網美打卡景點，讓遊客可以一次暢遊。大地酒店也提供北投當地「文化導覽」服務，由專人帶領房客遊覽當地溫泉博物館、綠建築圖書館、普濟寺「湯守觀音」、地熱谷、天狗庵老溫泉遺址、北投車站百年驛站等特色景點。

(中時 )