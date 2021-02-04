為兌現非核家園，蔡政府在西部大量種下風力發電機。如今在雲林沿海地區，也即將新增近百座50層樓高的渦輪機組，其中6成位置緊貼法規「免環評」邊緣，距離周圍村落僅約250公尺。為此，當地居民今與朝野黨派立委出面發聲「海口人的命也是命」，呼籲政府不該讓偏鄉民眾終日遭受巨大低頻噪音，來作為發展綠能的代價。

雲林縣四湖反風車自救會今在民進黨立委劉建國、國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委蔡壁如陪同下，今在立法院針對台電及民間風電業者，即將在雲林沿海鄉鎮建造97座風力機組發出怒吼，強調他們不反對政府發展綠能，但綠能必須是乾淨的，不應該反而造成人體危害。

雲林縣四湖反風車自救會今在民進黨立委劉建國、國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委蔡壁如陪同下，今在立法院針對台電及民間風電業者，即將在雲林沿海鄉鎮建造97座風力機組發出怒吼。(朱真楷攝)

蔡壁如指出，雲林縣海線五鄉，包括麥寮、崙背、台西、四湖及口湖，申請中的陸域風機共97座，經濟部工業局正陸續發給籌設許可、施工許可。其中，有4成機組需要環評，但已全面闖關成功；其餘6成則是因為距離周圍村落250公尺，而被環保署認定「免環評」。

蔡壁如說，國際平均安全距離為470至700公尺，而這也是最低標準，但環保署《開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準》卻設下250公尺免環評，實在應該加以檢討。

耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源說，由於四湖反風車抗爭，他們才知道整個雲林海岸都將插滿大型風機，在台西鄉的民眾，連有多少風機的計畫都完全不知道，財團開發商只跟地方政治人物接觸，完全不理會「社區知情權」的原則，這樣的綠電既不綠，也不民主、不正義。

劉建國表示，早在2012年時就曾發生過「苗栗苑裡反瘋車」事件，當時大型風機可能產生的眩影、低頻噪音問題早就都被拋出來，對於風機該如何架設、離民宅聚落應多遠，政府早該積極應對。

但劉建國說，能源局至今卻沒有任何作為，僅透過環評法規定，以風機為中心點，半徑250公尺以內只要有門牌或房屋的使用執照就必須環評，因此造成業者將250公尺視為規避環評的黃金距離，而非居民的安全距離，能源局明顯規避責任，任由業者與居民衝突，「不要讓綠能被貼上無能的標籤！」

鄭正鈐則表示，雖然風力發電是綠能發展的選項之一，然而目前國際間已經發現，位於風力渦輪發動機附近的居民會產生不適症狀，如耳鳴、失眠、頭暈目眩、偏頭痛等等所謂的「風車症候群」，因此，蔡政府不能以犧牲居民的身心健康，作為發展綠能的代價。

(中時 )