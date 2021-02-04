大陸網友近日瘋傳一段影片，一名住在吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣女子，2日下班與同事走在雪地的回家途中，遇到一隻野生東北虎，還與牠一度「對視」，還好老虎後來轉頭離開，嚇得她忍不住驚呼「媽呀，好害怕！」。女子遇到東北虎當下雖然害怕，仍用手機拍這次驚魂記，30秒影片上傳後造成瘋傳。

西伯利亞虎身長可達3公尺，是亞洲最大虎種。(示意圖/達志影像)

影片中可以看到，女子下班與同事走在回家的路上，當時路面積雪，相當寒冷，不料走著走著，突然看到路旁的樹叢邊，竟然有一隻東北虎在雪中徘徊、到處嗅聞，還一度還停在原地觀察環境。

女子撞見這一幕，趕緊拿起手機拍下東北虎的身影，雙方還一度對視了幾秒鐘，後來東北虎離去，女子與同事平安返家後，將這段30秒影片傳上網，但回想起這段驚魂記，讓她不禁驚呼「媽呀，好害怕！」。

女子下班路上遇老虎對視，影片瘋傳。

大陸網友看完這段紛紛留言表示「我一個人夜裡走路，看見狗都會慌，真不敢想像遇到老虎會怎樣！」、「這位女子太強了吧，換成是我肯定要嚇到失禁」、「換我遇到大概能吹噓一輩子」。可是也有網友指出，女子與同事當時可能在車子裡，因為比較安全才不擔心遭遇生命危險。

東北虎又稱西伯利亞虎或阿穆爾虎，是體型最大的虎種，分布於俄羅斯東南部、朝鮮與大陸長白山東北等地，2008年被美國網站《生活科學》評為「全球十大最瀕危稀有動物」物種之一。野生成年東北雄虎體重一般能達260公斤左右、體長約3公尺，可以跳8公尺遠，也可輕易跳過3公尺高的障礙物。

(中時新聞網)