電子大廠欣興龜山廠區不到5個月又火警 里長批要檢討 13:342021/02/04 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市欣興電子龜山廠區不到5個月又發生火警，當地里長黃呈科批欣興要好好檢討改進。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興電子龜山廠區不到5個月發生兩度火警，當地山頂里長黃呈科痛批，連續兩次大火要好好檢討改進，否則民眾實在受不了。 欣興龜山廠區不到5個月又火警，里長批要檢討。(賴祐維/桃園傳真) 訂閱影音： 中時新聞網 「去年一次，今年又一次！」黃呈科說，黑又飄這麼遠，居民都受不了，火警期間民宅不能住人。而且連續兩次火警，真的要好好改進檢討，他說，獲報時黑煙都跑出來，他趕緊廣播民眾隨時注意準備，也再批欣興要好好檢討。 上市大廠欣興電子又傳火警 濃煙直衝天際警消搶救 滾水燙傷女童 保母說詞反覆挨告 (中時 ) #檢討 #火警 #欣興 #龜山廠 #5個月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣興電子火警 桃園消防局出面說明 14:202021/02/04 社會 川普對陸攻勢全是白搭 日媒：兩岸企業關係變更緊密 10:122021/02/04 財經 耕興1月營收3.34億元 創史上新高 09:202021/02/04 財經 通霄電廠更新 環評初審過關 04:102021/02/04 金融．稅務 欣興電子二度火警 疑工人拆廢棄管線釀災 13:472021/02/04 社會 鄭人碩放話7天破億祭雙脣 04:102021/02/04 娛樂新聞 恩德切入離岸風機設備 拚今年轉盈 04:102021/02/04 證券．權證 《其他電子》5G及網通檢測需求大 耕興元月營收創高 07:442021/02/04 財經 華宏1月營收9.93億元 創同期歷史新高 09:112021/02/04 財經 《電子零件》山鶯廠再遭祝融 欣興急跌 13:072021/02/04 財經 鳳山萬棟違建解套 推危老重建都更 04:102021/02/04 地方新聞 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 下班遇老虎驚恐對視30秒影片瘋傳 陸女嚇：好害怕 - 社會 D槽女優都比你努力 媒體人曝AV天后拍片血淚盼學子勤能補拙 - 社會 欣興電子火警 桃園消防局出面說明 - 社會 OL逮女廁偷拍狼 曝天菜條件網全歪樓：浪費了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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