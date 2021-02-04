欣興電子龜山廠區不到5個月發生兩度火警，當地山頂里長黃呈科痛批，連續兩次大火要好好檢討改進，否則民眾實在受不了。

欣興龜山廠區不到5個月又火警，里長批要檢討。(賴祐維/桃園傳真)

「去年一次，今年又一次！」黃呈科說，黑又飄這麼遠，居民都受不了，火警期間民宅不能住人。而且連續兩次火警，真的要好好改進檢討，他說，獲報時黑煙都跑出來，他趕緊廣播民眾隨時注意準備，也再批欣興要好好檢討。

(中時 )