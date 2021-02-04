對於民進黨祕書長林錫耀表示，中廣董事長趙少康重回國民黨的時間點，與三中案要開庭太近「怪怪地」，趙少康今天表示，林錫耀講這樣的話，會讓人以為這是否是司法追殺、是否向檢察官與法官施壓，以前大家說法院是國民黨開的，現在說是民進黨開的，林錫耀不就證實這番說法，還說「將來競選總統並當選，要華視退出52台，還給中天」。

趙少康解釋，2月22日他要到地方法院作證，傳他作證的不是檢察官、法官，而是中投的董事長與總經理，而傳他作證就是要他證明這些人的清白，說明彼此討論合約是商業談判，各自爭取權益，「林錫耀這麼說，是要讓檢察官故意問很多題目？當庭把我抓起來？」，他是證人不會變報告。

趙少康說，另外一案是因黨產會認定中廣為附隨組織，中廣因而控告黨產會，目前停止執行官司已經打贏，仍繼續打行政訴訟，確認中廣是否是國民黨的附隨組織，而此案已進入司法程序，就是尊重司法。

對於林錫耀稱趙少康此時跳出來的時間很奇怪，趙少康反問，那怎麼時候才不奇怪，若案子要打5年，是5年後他再跳出來才不奇怪嗎，「錫耀兄，我們老朋友了，在這時候這樣講，真的不好」。

趙少康說，司法就是尊重，雖然司法是讓人懷疑的，前司法院長林洋港則說司法像皇后的貞操，不容懷意，但他現在每天都在找貞操都找不到，光蔡英文總統任命表姊夫吳明鴻擔任最高行政法院的院長，這要怎麼相信司法的貞操，加上林錫耀這麼講，讓人感到無法無天，視司法於無物。

趙少康痛批，司法要有界線、媒體監督行政部門也有界線，政府可以這樣蠻橫的把中天幹掉，放華視進入52台嗎？NCC稱沒有商業利益，黨政軍退出三台，黨現在控制政府，「黨政軍退出三台是假的。」

他還說，年代綜合台在馬政府時代被NCC收回去，他當時碰到馬英九就說「這個賬算你的」，NCC是獨立機關，委員都是獨立的，但「提名權才是主控權」，以前新聞局管的時候至少還知道誰做決策，現在委員是誰都不知道，可以不必負責，「我鄭重宣示，將來如果我競選總統並當選，我會叫華視退出52台，把52台還給中天！」

(中時 )