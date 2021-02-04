迎接農曆年到來，凱擘大寬頻春節期間提供眾多強檔電影、親子卡通，還有超夯韓國綜藝、藝文生活節目等內容應有盡有。即日起，收看亞洲旅遊台《世界跟我這Young玩》，就有機會獲得官方獨家好禮；2月6日起鎖定AXN新春電影特輯，還能抽限量周邊商品！機上盒myVideo年節新上架多部話題強片，2月底前訂購豪華月租享季繳優惠最低399元，再加碼送看片金、抽4K大電視或momo幣8,888元，讓您牛年好運連發！

凱擘大寬頻新春節目看不完，星衛HD電影台（第239台）從2月10日小年夜至初五，每晚9點30分強力放送《寄生上流》、《怪胎》、《北海小英雄》、《無間行者之生死潛行》等國內外院線好片；AMC頻道（第234台）小年夜起每晚9點播出精選歐洲電影，包括詮釋婦女陷入職場與家庭兩難的《一千次晚安》、以黑色幽默描繪現實金融體制的《告解高峰會》、揭露時尚傳奇設計師真實面的《巴黎聖羅蘭》等。親子家庭記得收看DreamWorks（第212台）每周一至周五下午3點推出的《威利在哪裡？》全新集數；韓綜迷不要錯過tvN（第211台）2月11日起每周四晚上10點30分首播的《看見你的聲音8》；想增添文藝氣息就鎖定古典音樂台（第229台），2月11日至2月13日晚上9點將帶來《捷克愛樂》特別節目，以管弦樂團優美樂音展開新的一年。

即日起，每周日晚上9點收看亞洲旅遊台（第223台）《世界跟我這Young玩》，不僅能一窺異國城市的美麗驚奇，還有機會獲得官方獨家好禮；AXN（第67台）推出《新春看AXN 牛轉新視野》強檔特輯，包括《飢餓遊戲》系列、《冷光線索》、《鋼鐵墳墓》等賣座電影，2月6日起鎖定節目並留意活動訊息就抽行李秤、運動環等限量周邊商品！

機上盒myVideo「單點強檔」新年重磅上架首度與院線強片同步的《神力女超人1984》，女超人黛安娜（蓋兒加朵飾）將面對全新大反派的挑戰，在家就能觀賞現正熱映電影最過癮；改編自小說的《女巫們》，劇情描述小男孩無意間撞見最強女巫（安海瑟薇飾）召集的聚會，他將與祖母合力破壞巫婆們的邪惡計畫。機上盒「myVideo豪華月租」連假推薦入圍金馬獎8項提名國片《無聲》，改編自真實校園案件，透過不同視角進入失聰者的無聲世界，寫實呈現受害者與加害者的內心衝突，還原當年遭刻意掩蓋的殘酷真相；近期爆紅定格動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，可愛的天竺鼠化身為超療癒羊毛氈小車，貼近生活的情境讓大人小孩都瘋狂。

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